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Arka Plan - CHP Tanrıkulu’nu ihraç edebilir mi?

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Giriş: 15.09.2023 00:59
A Haber’de 14 Eylül 2023 Perşembe akşamı yayınlanan ‘Arka Plan’ programında Türkiye gündemine ilişkin konular ele alındı. Programda, “Kim neden “fitne ateşi” yakmak istiyor? Sokakları kimler karıştırmanın peşinde? CHP Tanrıkulu’nu ihraç edebilir mi? İYİ Parti emin mi, son kararı mı? Cumhur’un 81 ilde kazanma planı ne?” sorularına yanıt arandı.
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