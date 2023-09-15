15 Eylül 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Arka Plan - CHP Tanrıkulu’nu ihraç edebilir mi?
A Haber’de 14 Eylül 2023 Perşembe akşamı yayınlanan ‘Arka Plan’ programında Türkiye gündemine ilişkin konular ele alındı. Programda, “Kim neden “fitne ateşi” yakmak istiyor? Sokakları kimler karıştırmanın peşinde? CHP Tanrıkulu’nu ihraç edebilir mi? İYİ Parti emin mi, son kararı mı? Cumhur’un 81 ilde kazanma planı ne?” sorularına yanıt arandı.