Arka Plan | Boris Johnson’ı istifaya götüren süreçte neler oldu?

A Haber’de Banu El’in sunumuyla ekranlara gelen "Arka Plan" programında; Suriye harekatı Kurban Bayramı sonrası mı başlayacak?, Kemal Kılıçdaroğlu’ndan “FETÖ temasları” mı?, 6’lı masada “kim yönetebilir” tartışması, İngiltere’de kabine üyeleri, hükümet yetkilileri neden istifa etti?, Boris Johnson’ı istifaya götüren süreçte neler oldu? konu ve soruları masaya yatırıldı. 7 Temmuz 2022 Perşembe günü yayınlanan Arka Plan’ın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…

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