Arka Plan – Bay Bay Kemal, Muharrem İnce’yi saf mı dışı mı bıraktı?

A Haber’in ilgiyle takip edilen programı ARKA PLAN’ın 11 Mayıs 2023 Perşembe günkü yayınında; ”İnce’ye FETÖ merkezli kaset operasyonunun siyasi ayağı kim? Bay Bay Kemal, Muharrem İnce’yi saf dışı mı bıraktı? Seçim günü sosyal medyadan nasıl bir provokasyon planlıyorlar? Seçmen 14 Mayıs’ta kime nasıl bir mesaj verecek” sorularına yanıt arandı. İşte ARKA PLAN’ın tamamı….