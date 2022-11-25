25 Kasım 2022, Cuma
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Arka Plan | Başkan Erdoğan Kuzey Irak ve Suriye'de TSK'ya "vurun" emrini ne zaman verecek?
A Haber’de 24 Kasım 2022 Perşembe akşamı Banu El’in sunumuyla yayınlanan “Arka Plan” programında; “Türkiye’nin Suriye’ye 5. kara harekatı an meselesi… Diplomasi sahasında neler oluyor?” , "Başkan Erdoğan Kuzey Irak ve Suriye'de TSK'ya 'vurun' emrini ne zaman verecek?" , “terör örgütü PKK/YPG petrolü kime, nasıl satıyor?” sorularına yanıt arandı. Programa katılan uzman isimler kritik yorumlarda bulundular.