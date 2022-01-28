Arka Plan - Balıkçı ziyaretinin arka planında ne var?

A Haber’de Hikmet Öztürk'ün sunumuyla ekranlara gelen "Arka Plan" programına bu hafta Balıkçı ziyaretinin arka planında ne var? Tweetleri İmamoğlu mu sildirdi? CHP içinde balıkçı krizi mi? Kılıçdaroğlu'na karşı 2023 hamlesi mi? başlıkları ele alındı. 27 Ocak 2022 tarihli Arka Plan programının tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.