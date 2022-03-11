Arka Plan - Ateşkes için Türkiye kilit ülke mi?

Hikmet Öztürk sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Satır Arası" programında bu hafta gündemin öne çıkan konuları, alanlarında uzman konuklar tarafından yorumladı. Programda Ateşkes için Türkiye kilit ülke mi? Rus ordusu hangi kenti nasıl çeviriyor? Ukrayna savaşından neler yaşandı? Rusya Ukrayna’da hangi silahları kullanıyor? soruları ele alındı. 10 Mart 2022 – Perşembe günü yayınlanan programı ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

Hikmet Öztürk sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Satır Arası" programında bu hafta gündemin öne çıkan konuları, alanlarında uzman konuklar tarafından yorumladı. Programda Ateşkes için Türkiye kilit ülke mi? Rus ordusu hangi kenti nasıl çeviriyor? Ukrayna savaşından neler yaşandı? Rusya Ukrayna'da hangi silahları kullanıyor? soruları ele alındı. 10 Mart 2022 – Perşembe günü yayınlanan programı ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.