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Arka Plan - Asgari ücret ne kadar olacak? EYT ne zaman çıkacak?

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Giriş: 02.12.2022 00:40
Banu El sunumuyla A Haber’de yayınlanan Arka Plan’da gündeme damga vuran başlıklar ele alındı. Programda,  " Asgari ücret ne kadar olacak? EYT ne zaman çıkacak? CHP'de yeni Kemal Derviş arayışı mı? TSK Suriye'ye hangi noktadan girecek? Fransa'nın Dedeağaç planı ne?" sorularına yanıt arandı. İşte 01 Aralık 2022 tarihinde ekranlara gelen programın tamamı...
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