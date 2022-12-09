Arka Plan - Asgari ücret ne kadar olacak?

Banu El sunumuyla A Haber’de yayınlanan Arka Plan’da gündeme damga vuran başlıklar ele alındı. Programda, "CHP'nin vizyon belgesini kim hazırladı? EYT ne zaman çıkacak? Asgari ücret ne kadar olacak? " sorularına yanıt arandı. İşte 08 Aralık 2022 tarihinde ekranlara gelen programın tamamı...