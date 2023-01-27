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Arka Plan - 9 saatlik masa toplantısında ne oldu?

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Giriş: 27.01.2023 01:37
Güncelleme:27.01.2023 01:38
A Haber’in ilgiyle takip edilen programı ARKA PLAN’ın 26 Ocak 2023 Perşembe günkü yayınında; ” Toplantıda ‘adaylık’ konusunda rüzgar kimden yana esti?, Kılıçdaroğlu isminde ‘anlaşma’ sağlandı mı?, Paçacı Akşener’in sözcülüğünü mü yaptı?, 9 saatlik masa toplantısında ne oldu?, İYİ Parti HDP’yi ‘görünür ortak’ mı istiyor?” sorularına yanıt arandı. İşte ARKA PLAN’ın tamamı…
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