Arka Plan - 9 saatlik masa toplantısında ne oldu?

A Haber’in ilgiyle takip edilen programı ARKA PLAN’ın 26 Ocak 2023 Perşembe günkü yayınında; ” Toplantıda ‘adaylık’ konusunda rüzgar kimden yana esti?, Kılıçdaroğlu isminde ‘anlaşma’ sağlandı mı?, Paçacı Akşener’in sözcülüğünü mü yaptı?, 9 saatlik masa toplantısında ne oldu?, İYİ Parti HDP’yi ‘görünür ortak’ mı istiyor?” sorularına yanıt arandı. İşte ARKA PLAN’ın tamamı…