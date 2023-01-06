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Arka Plan - 9 saatlik 6'lı masa toplantısında ne konuşuldu?

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Giriş: 06.01.2023 01:36
Güncelleme:06.01.2023 01:36
Banu El sunumuyla A Haber’de yayınlanan Arka Plan’da gündeme damga vuran başlıklar ele alındı. Programda, "Seçim için '14 Mayıs' tarihi kesin mi?, Kimler 'özerklik' planı yapıyor?, 9 saatlik 6'lı masa toplantısında ne konuşuldu?" sorularına yanıt arandı. İşte 5 Ocak 2023 tarihinde ekranlara gelen programın tamamı... .
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