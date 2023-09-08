Arka Plan - 81 ilde ittifak nasıl olacak?

A Haber’de 7 Eylül 2023 Perşembe akşamı yayınlanan ‘Arka Plan’ programında Türkiye gündemine ilişkin konular ele alındı. Programda, “Gelecek 3 yıda kimin maaşı ne kadar olacak? Akşener yine masaya döner mi? İYİ Parti 81 ilde aday çıkaracak mı? 81 ilde ittifak nasıl olacak? Yerel seçimler öncesi anketlerde son durum ne? ” sorularına yanıt arandı.