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Arka Plan - 81 ilde ittifak nasıl olacak?

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Giriş: 08.09.2023 01:45
Güncelleme:08.09.2023 01:45
A Haber’de 7 Eylül 2023 Perşembe akşamı yayınlanan ‘Arka Plan’ programında Türkiye gündemine ilişkin konular ele alındı. Programda, “Gelecek 3 yıda kimin maaşı ne kadar olacak? Akşener yine masaya döner mi? İYİ Parti 81 ilde aday çıkaracak mı? 81 ilde ittifak nasıl olacak? Yerel seçimler öncesi anketlerde son durum ne?  ” sorularına yanıt arandı.
81 ilde ittifak nasıl olacak?
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