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Arka Plan | 6'lı koalisyon dağıldı! Meral Akşener'in çağrısına Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan ret

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Giriş: 04.03.2023 01:51
Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılması planlanan 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine sayılı günler kala 6'lı koalisyon dağıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 6'lı masadan resmen kalktı. Akşener, ''İYİ Parti dayatmaya mecbur bırakılmış, tercihe zorlanmıştır, elbette buna boyun eğmeyecektir.'' dedi. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a adaylık çağrısı yapan Meral Akşener, ''Kritik kırılmanın eşiğinde millet sizi göreve çağırıyor.'' diye konuştu. Bu çağrı sonrası İmamoğlu ve Yavaş, Ankara’da görüştü. Toplantı ardından iki belediye başkanı sosyal medyadan açıklama yaparak, “Kılıçdaroğlu’nun iradesi dışında hareket etmeyeceğiz” mesajını verdiler. Bu gelişmeler ve dağılan masanın kritiği A Haber’de yayınlanan “Araka Plan” programında ele alındı. İşte 3 Mart 2023 Cuma günkü programın tamam…
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