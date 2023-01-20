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Arka Plan | 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ne zaman yapılacak?

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Giriş: 20.01.2023 01:15
A Haber’de 19 Ocak 2023 Perşembe günü Banu El’in sunumuyla ekranlara gelen “Arka Plan” programında; “6’lı masada krizler çözüldü mü, sorunlar derinleşti mi?” , “Türkiye başörtüsü için anayasal güvencede referanduma gider mi?” , “2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri 14 Mayıs’ta mı yapılacak?” sorularına yanıt arandı. İşte Arka Plan’ın tamamı…
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