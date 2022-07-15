Arka Plan | 15 Temmuz’da neler yaşandı? ABD ve FETÖ ilişkisi ne?

A Haber’in merakla takip edilen programı Arka Plan “15 Temmuz” özel yayınıyla ekranlara geldi. Programa; AK Parti Milletvekili Selman Özboyacı, Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, Avukat Yasin Şamlı, Stratejist Abdullah Ağar ve Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger konuk olarak katıldı. Arka Plan’da Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016’da Türkiye’yi ve seçilmiş hükümeti kalleş darbe girişimi ile hedef alması ve sonrasında yaşananlar masaya yatırıldı. Yayında “15 Temmuz’da neler yaşandı?”, “ABD ve FETÖ ilişkisi ne?” sorusuna yanıt arandı. İşte 14 Temmuz 2022 tarihinde yayınlana Arka Plan’ın tamamı…

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