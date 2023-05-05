Arka Plan - 14 Mayıs'a doğru Başkan Erdoğan'a batı medyasının saldırılarının arkasında ne var?

A Haber’in ilgiyle takip edilen programı ARKA PLAN’ın 04 Mayıs 2023 Perşembe günkü yayınında; ”14 Mayıs'a doğru Başkan Erdoğan'a batı medyasının saldırılarının arkasında ne var? 14 Mayıs'a doğru anketlerde son durum ne? Kılıçdaroğlu HDP'ye ne söz verdi? ” sorularına yanıt arandı. İşte ARKA PLAN’ın tamamı…