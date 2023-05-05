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Arka Plan - 14 Mayıs'a doğru Başkan Erdoğan'a batı medyasının saldırılarının arkasında ne var?

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Giriş: 05.05.2023 01:39
A Haber’in ilgiyle takip edilen programı ARKA PLAN’ın 04 Mayıs 2023 Perşembe günkü yayınında; ”14 Mayıs'a doğru Başkan Erdoğan'a batı medyasının saldırılarının arkasında ne var? 14 Mayıs'a doğru anketlerde son durum ne? Kılıçdaroğlu HDP'ye ne söz verdi?  ” sorularına yanıt arandı. İşte ARKA PLAN’ın tamamı…
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