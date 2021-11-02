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Arka P an - F-16 meselesinde yeni dönem mi?

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Giriş: 02.11.2021 01:34
Güncelleme:02.11.2021 01:34
Siyasetin sıcak başlıkları A Haber’de yayınlanan Arka Plan’da ele alındı. 01 Kasım 2021 tarihli yayında F-16 meselesinde yeni dönem mi? Biden ile görüşme neyi değiştirecek? F-16 ile F-35 arasındaki farklar neler? ABD Dedeağaç'a neden yığınak yapıyor? sorularına yanıt arandı. Arka Plan’ın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…

Siyasetin sıcak başlıkları A Haber'de yayınlanan Arka Plan'da ele alındı. 01 Kasım 2021 tarihli yayında F-16 meselesinde yeni dönem mi? Biden ile görüşme neyi değiştirecek? F-16 ile F-35 arasındaki farklar neler? ABD Dedeağaç'a neden yığınak yapıyor? sorularına yanıt arandı. Arka Plan'ın tamamını ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz…

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