Arka P an - F-16 meselesinde yeni dönem mi?

Siyasetin sıcak başlıkları A Haber’de yayınlanan Arka Plan’da ele alındı. 01 Kasım 2021 tarihli yayında F-16 meselesinde yeni dönem mi? Biden ile görüşme neyi değiştirecek? F-16 ile F-35 arasındaki farklar neler? ABD Dedeağaç'a neden yığınak yapıyor? sorularına yanıt arandı. Arka Plan’ın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…

Siyasetin sıcak başlıkları A Haber'de yayınlanan Arka Plan'da ele alındı. 01 Kasım 2021 tarihli yayında F-16 meselesinde yeni dönem mi? Biden ile görüşme neyi değiştirecek? F-16 ile F-35 arasındaki farklar neler? ABD Dedeağaç'a neden yığınak yapıyor? sorularına yanıt arandı. Arka Plan'ın tamamını ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz…