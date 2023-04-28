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Anketlerde kim önde? | ARKA PLAN - 27.04.2023

A Haber
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Giriş: 28.04.2023 08:26
Seçime artık sayılı günler kaldı. Seçim gündemi A Haber'de Arka Plan programında tartışıldı. GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş, son oy oranlarını paylaştı.
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