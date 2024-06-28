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3. Dünya savaşa nerede patlak verecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.06.2024 01:34
Güncelleme:28.06.2024 01:35
A Haber’de 27 Haziran 2024 Perşembe günü yayınlanan Arka Plan’da “Türkiye’nin dünya savaşı planı ne? Avrupa küresel bir savaşa hazır mı? 3. Dünya savaşa nerede patlak verecek? 3. Dünya savaşı nerede ve nasıl başlayacak? Herkes neden 3. Dünya savaşı diyor? Çin ABD’yi içeriden mi yıkacak?” sorularına yanıt arandı.
3. Dünya savaşa nerede patlak verecek?
3. Dünya savaşa nerede patlak verecek?
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