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Trump’tan Rusya’ya: Nükleer denizaltılar yolda

Trump'tan Rusya'ya: Nükleer denizaltılar yolda

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.08.2025 05:34
A Haber'de yayınlanan Arka Plan programının 1 Ağustos 2025 tarihli yayınında "Trump'tan Rusya'ya: Nükleer denizaltılar yolda, ABD nükleer denizaltı ile Rusya'yı mı vuracak?, Trump "nükleer" dedi, dünyada kırmızı alarm!, Medbedev Trump'ı çıldırttı: Nükleer rest!, Adım adım ABD-Rusya nükleer savaşı mı?, Trump 3. Dünya savaşı mı istiyor?, Gazze'den canlı: Evladını kaybeden baba A Haber'de, Acılı baba Gazze'deki vahşeti anlatıyor, Gazze'den dünyaya çığlık: Açlıktan ölüyoruz, Dünya katliamcı İsrail'e yüz mü çeviriyor?, İngiliz Vekil: İsrail'i destekledim pişmanım" başlıkları ele alındı.
Trump’tan Rusya’ya: Nükleer denizaltılar yolda
Trump’tan Rusya’ya: Nükleer denizaltılar yolda
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