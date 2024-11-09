A Haber’de 8 Kasım tarihinde yayınlanan Aklın Yolu'nda; “Narin cinayetinde mahkemede neler anlatıldı? Duruşma salonunda dakika dakika neler oldu? Narin’i kim öldürdü? Katil Enes mi? Salim mi? Nevzat mı? Narin’in köyünde neler yaşanıyor? Narin davasının 3. gününde neler olacak? Salim Güran mahkemede ne söyledi? Narin cinayetinin kilidini Enes mi açacak? Narin cinayetinde delil örtbas mı edildi? 8 yaşında ki Narin’i kim öldürdü?” sorularına yanıt arandı.

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