22 Şubat 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Aklın Yolu Videoları Marmara’da bu gece kar bastıracak mı?
Marmara’da bu gece kar bastıracak mı?

Marmara’da bu gece kar bastıracak mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.02.2025 00:58
A Haber’de 21 Şubat tarihinde yayınlanan Aklın Yolu'nda, “İstanbul’da karla mücadelede hangi önlemler alındı? Marmara’da bu gece kar bastıracak mı? Kar ne zaman bastıracak? Kar yağıyor, daha da yağacak mı? Putin- Trump ikilisi dünyayı yakar mı? O boş sandalyeyi kim dolduracak? Türkiye “Avrupa merkez gücü” mü oluyor? Avrupa ABD’nin kölesi mi olacak? Musk’ın “testere” şovu neye mesaj? Çin’e karşı “ABD- Rusya ittifakı” mı?” sorularına yanıt arandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Marmara’da bu gece kar bastıracak mı?
Marmara’da bu gece kar bastıracak mı?
Marmara’da bu gece kar bastıracak mı?
Gazze’ye kıyamet savaşı hazırlığı mı?
Gazze’ye “kıyamet savaşı” hazırlığı mı?
Trump siyonist lobiye nasıl boyun eğdi?
Trump “siyonist lobi”ye nasıl boyun eğdi?
Hangi ülkenin altını üstüne getirecekler?
Hangi ülkenin altını üstüne getirecekler?
Amerika’dan Trump kasırgası mı yayılacak?
Amerika’dan Trump kasırgası mı yayılacak?
Konya’da üç katlı bina çöktü!
Konya'da üç katlı bina çöktü!
Tüm suç Netanyahu’ya mı yıkılacak?
Tüm suç Netanyahu’ya mı yıkılacak?
ABD- Avrupa Grönland için savaşacak mı?
ABD- Avrupa Grönland için savaşacak mı?
Yeni emekli maaşları ne zaman yatacak?
Yeni emekli maaşları ne zaman yatacak?
Narin duruşmasının 3. gününde ne olacak?
Narin duruşmasının 3. gününde ne olacak?
ABD PKK/YPG’yi tasfiye mi ediyor?
ABD PKK/YPG'yi tasfiye mi ediyor?
Suriye’nin yeni yönetimi nasıl olacak?
Suriye'nin yeni yönetimi nasıl olacak?
Daha Fazla Video Göster