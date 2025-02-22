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Marmara’da bu gece kar bastıracak mı?
A Haber’de 21 Şubat tarihinde yayınlanan Aklın Yolu'nda, “İstanbul’da karla mücadelede hangi önlemler alındı? Marmara’da bu gece kar bastıracak mı? Kar ne zaman bastıracak? Kar yağıyor, daha da yağacak mı? Putin- Trump ikilisi dünyayı yakar mı? O boş sandalyeyi kim dolduracak? Türkiye “Avrupa merkez gücü” mü oluyor? Avrupa ABD’nin kölesi mi olacak? Musk’ın “testere” şovu neye mesaj? Çin’e karşı “ABD- Rusya ittifakı” mı?” sorularına yanıt arandı.