A Haber’de 21 Şubat tarihinde yayınlanan Aklın Yolu'nda, “İstanbul’da karla mücadelede hangi önlemler alındı? Marmara’da bu gece kar bastıracak mı? Kar ne zaman bastıracak? Kar yağıyor, daha da yağacak mı? Putin- Trump ikilisi dünyayı yakar mı? O boş sandalyeyi kim dolduracak? Türkiye “Avrupa merkez gücü” mü oluyor? Avrupa ABD’nin kölesi mi olacak? Musk’ın “testere” şovu neye mesaj? Çin’e karşı “ABD- Rusya ittifakı” mı?” sorularına yanıt arandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN