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İsrail artık dışlanmış devlet mi?

İsrail artık dışlanmış devlet mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.05.2025 03:24
A Haber’de 23 Mayıs tarihinde yayınlanan 'Aklın Yolu' programında "Bahçeli'den Erdoğan'a tarihi mesaj, Bahçeli: Yeni Yüzyılın rotasını Erdoğan çiziyor, Erdoğan: Yeni anayasayı kendimiz için istemiyoruz, Kritik saatler: İran'a operasyon mu geliyor?, İsrail artık dışlanmış devlet mi?, Soykırımcı İsrail'e küresel öfke, Trump Netanyahu ile köprüleri attı mı?, Asrın en büyük insanlık dramı: Gazze, Trump'ın ters psikolojisi ters tepti" sorularına yer verildi.
İsrail artık dışlanmış devlet mi?
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