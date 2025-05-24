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İsrail artık dışlanmış devlet mi?
A Haber’de 23 Mayıs tarihinde yayınlanan 'Aklın Yolu' programında "Bahçeli'den Erdoğan'a tarihi mesaj, Bahçeli: Yeni Yüzyılın rotasını Erdoğan çiziyor, Erdoğan: Yeni anayasayı kendimiz için istemiyoruz, Kritik saatler: İran'a operasyon mu geliyor?, İsrail artık dışlanmış devlet mi?, Soykırımcı İsrail'e küresel öfke, Trump Netanyahu ile köprüleri attı mı?, Asrın en büyük insanlık dramı: Gazze, Trump'ın ters psikolojisi ters tepti" sorularına yer verildi.