03 Mayıs 2025, Cumartesi
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CHP'li vekiller "ezin geçin" talimatı mı verdi?
A Haber’de 2 Mayıs tarihinde yayınlanan 'Aklın Yolu' programında, "Polise otomobil-otobüs sürme" olayının aslı ne?, Bir çocuk annesi polis az kalsın eziliyordu, CHP'li vekiller: Şoföre talimatı biz verdik, CHP'li vekiller "ezin geçin" talimatı mı verdi?, "Dokunulmazlık" polisin üzerine araç sürmek mi?, Manipülasyon yapan CHP'li vekiller ve medya, CHP'den bir gecede 3 provokasyon hamlesi!, Erdoğan: Polise otobüs süren şuursuz zihniyet, Algı operasyonunu CHP'li Bulut başlattı, Çorba ile kamera bantlama nasıl bir araya geldi?, Otel-bant-bavul olayı turpun büyüğü mü?" sorularına cevap arandı.