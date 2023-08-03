Aklın Yolu - Yavaş Akşener'i ikna için kolları sıvadı mı?

A Haber’de yayınlanan Aklın Yolu 02 Ağustos 2023 tarihli yayınında Türkiye’deki ve dünyadaki son gelişmeler ele alındı. Programda; “Disney'in Atatürk sansürünün arkasında ne var? İmamoğlu'nun ajandasında ne var? Yavaş Akşener'i ikna için kolları sıvadı mı?” sorularına yanıt arandı.