Aklın Yolu - Türkiye vurdu! ABD YPG’yi bırakıp gider mi?

A Haber’de yayınlanan Aklın Yolu 06 Ekim 2023 tarihli yayınında Türkiye’deki ve dünyadaki son gelişmeler ele alındı. Programda; “MİT ve TSK Suriye’de SİHA’larla hangi PKK/YPG hedeflerini vurdu? Türkiye vurdu, ABD YPG’yi bırakıp gider mi? YPG Suriye’de hangi petrol ve enerji yataklarını kontrol ediyor? Suriye ve Irak’ta PKK/YPG hedefleri havadan nasıl imha edildi?” sorularına yanıt arandı.