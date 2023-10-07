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Aklın Yolu - Türkiye vurdu! ABD YPG’yi bırakıp gider mi?

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Giriş: 07.10.2023 01:49
A Haber’de yayınlanan Aklın Yolu 06 Ekim 2023 tarihli yayınında Türkiye’deki ve dünyadaki son gelişmeler ele alındı. Programda; “MİT ve TSK Suriye’de SİHA’larla hangi PKK/YPG hedeflerini vurdu? Türkiye vurdu, ABD YPG’yi bırakıp gider mi? YPG Suriye’de hangi petrol ve enerji yataklarını kontrol ediyor? Suriye ve Irak’ta PKK/YPG hedefleri havadan nasıl imha edildi?” sorularına yanıt arandı.
Türkiye vurdu! ABD YPG’yi bırakıp gider mi?
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