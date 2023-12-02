Aklın Yolu - Türkiye dev silahlarla ne mesaj veriyor?

A Haber’de yayınlanan Aklın Yolu 1 Aralık 2023 tarihli yayınında Türkiye’deki ve dünyadaki son gelişmeler ele alındı. Programda; “Türkiye dev silahlarla ne mesaj veriyor? Türkiye Tayfun Füzesi’yle ne yapabilir? Türkiye nasıl ‘küresel aktör’ oldu? 3 kıtayı menziline alacak füze kime güven, kime korku salıyor? Kim neden Türkiye’ye diz çöktürmek istiyor? Dünya düzeni yeniden mi şekilleniyor? Eksen ülke ‘Türkiye’ planı ne?” sorularına yanıt arandı.