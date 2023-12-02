02 Aralık 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Aklın Yolu Videoları Aklın Yolu - Türkiye dev silahlarla ne mesaj veriyor?

Aklın Yolu - Türkiye dev silahlarla ne mesaj veriyor?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.12.2023 01:09
A Haber’de yayınlanan Aklın Yolu 1 Aralık 2023 tarihli yayınında Türkiye’deki ve dünyadaki son gelişmeler ele alındı. Programda; “Türkiye dev silahlarla ne mesaj veriyor? Türkiye Tayfun Füzesi’yle ne yapabilir? Türkiye nasıl ‘küresel aktör’ oldu? 3 kıtayı menziline alacak füze kime güven, kime korku salıyor? Kim neden Türkiye’ye diz çöktürmek istiyor? Dünya düzeni yeniden mi şekilleniyor? Eksen ülke ‘Türkiye’ planı ne?” sorularına yanıt arandı.
Türkiye dev silahlarla ne mesaj veriyor?
Türkiye dev silahlarla ne mesaj veriyor?
İsrail 3 gün sonra ne yapacak?
İsrail 3 gün sonra ne yapacak?
İsrail’in sıradaki hedefi Güney Gazze mi?
İsrail’in sıradaki hedefi Güney Gazze mi?
Gazze’nin kuzeyinde şu an neler yaşanıyor?
Gazze’nin kuzeyinde şu an neler yaşanıyor?
İsrail tankları nasıl imha ediliyor?
İsrail tankları nasıl imha ediliyor?
Gazze’de kara saldırısı başladı mı?
Gazze’de kara saldırısı başladı mı?
Aklın Yolu - Gazze’de şu an ne oluyor?
Aklın Yolu - Gazze’de şu an ne oluyor?
Aklın Yolu - Orta Doğu’da sınırları kim zorluyor?
Aklın Yolu - Orta Doğu’da sınırları kim zorluyor?
Türkiye vurdu! ABD YPG’yi bırakıp gider mi?
Türkiye vurdu! ABD YPG’yi bırakıp gider mi?
Aklın Yolu - Suriye’ye yeni harekat sinyali mi?
Aklın Yolu - Suriye’ye yeni harekat sinyali mi?
Aklın Yolu - Emekliye masadaki zam formülü ne?
Aklın Yolu - Emekliye masadaki zam formülü ne?
Aklın Yolu - Prigojin’e suikast mı düzenlendi?
Aklın Yolu - Prigojin’e suikast mı düzenlendi?
Daha Fazla Video Göster