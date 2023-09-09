Aklın Yolu - Suriye’ye yeni harekat sinyali mi?

A Haber’de yayınlanan Aklın Yolu 08 Ağustos 2023 tarihli yayınında Türkiye’deki ve dünyadaki son gelişmeler ele alındı. Programda; “YPG/PKK’ya karşı başlatılan aşiret isyanı nerelere yayıldı? Suriye’ye yeni harekat sinyali mi? Kerkük üzerinden kimin nasıl bir planı var? Ermenistan NATO’ya üye olabilir mi? Dünyanın 10 yılı analizi: 2033’te ne olacak? Akşener CHP’den İzmir’i mi istiyor?” sorularına yanıt arandı.