Aklın Yolu - Prigojin’e suikast mı düzenlendi?

A Haber’de yayınlanan Aklın Yolu 23 Ağustos 2023 tarihli yayınında Türkiye’deki ve dünyadaki son gelişmeler ele alındı. Programda; “Prigojin’in içerisinde olduğu uçağa ne oldu? Kaza mı, suikast mı? Wagner iç savaş çıkartır mı? Prigojin’e suikast mı düzenlendi?” sorularına yanıt arandı.