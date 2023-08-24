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Aklın Yolu - Prigojin’e suikast mı düzenlendi?

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Giriş: 24.08.2023 04:58
A Haber’de yayınlanan Aklın Yolu 23 Ağustos 2023 tarihli yayınında Türkiye’deki ve dünyadaki son gelişmeler ele alındı. Programda; “Prigojin’in içerisinde olduğu uçağa ne oldu? Kaza mı, suikast mı? Wagner iç savaş çıkartır mı? Prigojin’e suikast mı düzenlendi?” sorularına yanıt arandı.
Aklın Yolu - Prigojin’e suikast mı düzenlendi?
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