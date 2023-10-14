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Aklın Yolu - Orta Doğu’da sınırları kim zorluyor?

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Giriş: 14.10.2023 03:00
Güncelleme:14.10.2023 03:01
A Haber’de yayınlanan Aklın Yolu 13 Ekim 2023 tarihli yayınında Türkiye’deki ve dünyadaki son gelişmeler ele alındı. Programda; “Emine Kavasoğlu ve Niyazi Kurt gün boyu nelere tanık oldu? Orta Doğu’da sınırları kim zorluyor? İsrail, Filistin, Lübnan, Ürdün, Suriye… Kimin ne planı var? İsrail-Filistin savaşından hangi güçler nasıl bir çıkar sağlar?” sorularına yanıt arandı.
Aklın Yolu - Orta Doğu’da sınırları kim zorluyor?
Aklın Yolu - Orta Doğu’da sınırları kim zorluyor?
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