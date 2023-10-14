Aklın Yolu - Orta Doğu’da sınırları kim zorluyor?

A Haber’de yayınlanan Aklın Yolu 13 Ekim 2023 tarihli yayınında Türkiye’deki ve dünyadaki son gelişmeler ele alındı. Programda; “Emine Kavasoğlu ve Niyazi Kurt gün boyu nelere tanık oldu? Orta Doğu’da sınırları kim zorluyor? İsrail, Filistin, Lübnan, Ürdün, Suriye… Kimin ne planı var? İsrail-Filistin savaşından hangi güçler nasıl bir çıkar sağlar?” sorularına yanıt arandı.