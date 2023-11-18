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Aklın Yolu - İsrail’in sıradaki hedefi Güney Gazze mi?

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Giriş: 18.11.2023 02:33
A Haber’de yayınlanan Aklın Yolu 17 Kasım 2023 tarihli yayınında Türkiye’deki ve dünyadaki son gelişmeler ele alındı. Programda; “İsrail’in sıradaki hedefi Güney Gazze mi? Hamas tuzakları İsrail’in planlarını bozdu mu? Katliamı yayma planı mı devrede? İsrail Gazze’de batağa mı saplandı? ‘Soğuk Savaşı’nda yeni aşama ne?” sorularına yanıt arandı.
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