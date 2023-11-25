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Aklın Yolu - İsrail 3 gün sonra ne yapacak?

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Giriş: 25.11.2023 00:40
A Haber’de yayınlanan Aklın Yolu 24 Kasım 2023 tarihli yayınında Türkiye’deki ve dünyadaki son gelişmeler ele alındı. Programda; “İsrail’in elinde kaç çocuk ve kadın esir var? Ateşkese kadar Gazze’de neler yaşandı? İsrail ateşkesi neden ihlal ediyor? İsrail 3 gün sonra ne yapacak?” sorularına yanıt arandı.
İsrail 3 gün sonra ne yapacak?
İsrail 3 gün sonra ne yapacak?
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