Aklın Yolu - İsrail 3 gün sonra ne yapacak?

A Haber’de yayınlanan Aklın Yolu 24 Kasım 2023 tarihli yayınında Türkiye’deki ve dünyadaki son gelişmeler ele alındı. Programda; “İsrail’in elinde kaç çocuk ve kadın esir var? Ateşkese kadar Gazze’de neler yaşandı? İsrail ateşkesi neden ihlal ediyor? İsrail 3 gün sonra ne yapacak?” sorularına yanıt arandı.