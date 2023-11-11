11 Kasım 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Aklın Yolu Videoları Aklın Yolu - Gazze’nin kuzeyinde şu an neler yaşanıyor?

Aklın Yolu - Gazze’nin kuzeyinde şu an neler yaşanıyor?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.11.2023 01:16
A Haber’de yayınlanan Aklın Yolu 10 Kasım 2023 tarihli yayınında Türkiye’deki ve dünyadaki son gelişmeler ele alındı. Programda; “Gazze’de kim avantajlı, kim dezavantajlı? Şehir savaşında saha üstünlüğü kimde? Gazze’nin kuzeyinde şu an neler yaşanıyor? Gazze için kimin nasıl bir planı var?” sorularına yanıt arandı.
Gazze’nin kuzeyinde şu an neler yaşanıyor?
Gazze’nin kuzeyinde şu an neler yaşanıyor?
İsrail tankları nasıl imha ediliyor?
İsrail tankları nasıl imha ediliyor?
Gazze’de kara saldırısı başladı mı?
Gazze’de kara saldırısı başladı mı?
Aklın Yolu - Gazze’de şu an ne oluyor?
Aklın Yolu - Gazze’de şu an ne oluyor?
Aklın Yolu - Orta Doğu’da sınırları kim zorluyor?
Aklın Yolu - Orta Doğu’da sınırları kim zorluyor?
Türkiye vurdu! ABD YPG’yi bırakıp gider mi?
Türkiye vurdu! ABD YPG’yi bırakıp gider mi?
Aklın Yolu - Suriye’ye yeni harekat sinyali mi?
Aklın Yolu - Suriye’ye yeni harekat sinyali mi?
Aklın Yolu - Emekliye masadaki zam formülü ne?
Aklın Yolu - Emekliye masadaki zam formülü ne?
Aklın Yolu - Prigojin’e suikast mı düzenlendi?
Aklın Yolu - Prigojin’e suikast mı düzenlendi?
Aklın Yolu - İmamoğlu-Özel “gizli anlaşma” mı yaptı?
Aklın Yolu - İmamoğlu-Özel “gizli anlaşma” mı yaptı?
Aklın Yolu
Aklın Yolu
İmamoğlu’ndan “gizli” toplantı
İmamoğlu'ndan “gizli” toplantı
Daha Fazla Video Göster