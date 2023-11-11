Aklın Yolu - Gazze’nin kuzeyinde şu an neler yaşanıyor?

A Haber’de yayınlanan Aklın Yolu 10 Kasım 2023 tarihli yayınında Türkiye’deki ve dünyadaki son gelişmeler ele alındı. Programda; “Gazze’de kim avantajlı, kim dezavantajlı? Şehir savaşında saha üstünlüğü kimde? Gazze’nin kuzeyinde şu an neler yaşanıyor? Gazze için kimin nasıl bir planı var?” sorularına yanıt arandı.