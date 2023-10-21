21 Ekim 2023, Cumartesi
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Aklın Yolu - Gazze’de şu an ne oluyor?
A Haber’de yayınlanan Aklın Yolu 20 Ekim 2023 tarihli yayınında Türkiye’deki ve dünyadaki son gelişmeler ele alındı. Programda; “Bölge bölge Gazze’de şu an ne oluyor? Batı Şeria’da şu an neler oluyor? ABD kime tetiği çektirmek istiyor? Gazze savaşın da barışın da kilidi mi? İsrail Gazze’de Vietnam’ı mı yaşayacak? İsrail yine hastane mi bombalayacak? “Vekil güçler” savaşa dahil olur mu? 3. Dünya savaşının taşları mı döşeniyor?” sorularına yanıt arandı.