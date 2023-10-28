Aklın Yolu - Gazze’de kara saldırısı başladı mı?

A Haber’de yayınlanan Aklın Yolu 27 Ekim 2023 tarihli yayınında Türkiye’deki ve dünyadaki son gelişmeler ele alındı. Programda; “Gazze’de kara saldırısı başladı mı? Gazze içinde şu an ne yaşanıyor? BM’de kim ateşkes, kim savaş istedi? İsrail’den Gazze’yi bölme saldırısı mı? sorularına yanıt arandı.