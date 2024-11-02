Aklın Yolu - CIA FETÖ'nün başına kimi atayacak?

A Haber’de 1 Ekim tarihinde yayınlanan Aklın Yolu'nda; " Türkiye nasıl bir eşiği aşmak üzere? Oruç Reis gemisi Somali'de ne yapacak? CIA FETÖ'nün başına kimi atayacak? At yarışı: Trump mı, Harris mi kazanacak? Orta Doğu'da savaş-ABD'de seçim: Ne olacak? 5 kasım Orta Doğu'nın dönüm noktası mı?" sorularına yanıt arandı.