09 Aralık 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Aklın Yolu Videoları Aklın Yolu - ABD gizlice Gazze’yi mi vuruyor?

Aklın Yolu - ABD gizlice Gazze’yi mi vuruyor?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.12.2023 00:14
A Haber’de yayınlanan Aklın Yolu 08 Aralık 2023 tarihli yayınında Türkiye’deki ve dünyadaki son gelişmeler ele alındı. Programda; “Çalışanların alacağı en düşük ücret ne kadar olacak? 2024 beklentisi ne yönde, hangi senaryolar gündemde? Yeni emekli maaşları ne olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yüzde kaç zam olacak, enflasyon farkı ve refah payı ne olacak? 2024’te ekonomide neler olacak? Altın yükselecek mi, düşecek mi? İsrail esirleri katletti mi? ABD gizlice Gazze’yi mi vuruyor?” sorularına yanıt arandı.
Aklın Yolu - ABD gizlice Gazze’yi mi vuruyor?
Aklın Yolu - ABD gizlice Gazze’yi mi vuruyor?
Türkiye dev silahlarla ne mesaj veriyor?
Türkiye dev silahlarla ne mesaj veriyor?
İsrail 3 gün sonra ne yapacak?
İsrail 3 gün sonra ne yapacak?
İsrail’in sıradaki hedefi Güney Gazze mi?
İsrail’in sıradaki hedefi Güney Gazze mi?
Gazze’nin kuzeyinde şu an neler yaşanıyor?
Gazze’nin kuzeyinde şu an neler yaşanıyor?
İsrail tankları nasıl imha ediliyor?
İsrail tankları nasıl imha ediliyor?
Gazze’de kara saldırısı başladı mı?
Gazze’de kara saldırısı başladı mı?
Aklın Yolu - Gazze’de şu an ne oluyor?
Aklın Yolu - Gazze’de şu an ne oluyor?
Aklın Yolu - Orta Doğu’da sınırları kim zorluyor?
Aklın Yolu - Orta Doğu’da sınırları kim zorluyor?
Türkiye vurdu! ABD YPG’yi bırakıp gider mi?
Türkiye vurdu! ABD YPG’yi bırakıp gider mi?
Aklın Yolu - Suriye’ye yeni harekat sinyali mi?
Aklın Yolu - Suriye’ye yeni harekat sinyali mi?
Aklın Yolu - Emekliye masadaki zam formülü ne?
Aklın Yolu - Emekliye masadaki zam formülü ne?
Daha Fazla Video Göster