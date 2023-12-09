09 Aralık 2023, Cumartesi
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Aklın Yolu - ABD gizlice Gazze’yi mi vuruyor?
A Haber’de yayınlanan Aklın Yolu 08 Aralık 2023 tarihli yayınında Türkiye’deki ve dünyadaki son gelişmeler ele alındı. Programda; “Çalışanların alacağı en düşük ücret ne kadar olacak? 2024 beklentisi ne yönde, hangi senaryolar gündemde? Yeni emekli maaşları ne olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yüzde kaç zam olacak, enflasyon farkı ve refah payı ne olacak? 2024’te ekonomide neler olacak? Altın yükselecek mi, düşecek mi? İsrail esirleri katletti mi? ABD gizlice Gazze’yi mi vuruyor?” sorularına yanıt arandı.