05 Temmuz 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
15 Temmuz şehidi Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit anısına
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 6. yılında, A Haber şehitlerimizin öyküsünü ekranlara getirmeye devam ediyor. O gece şehit düşen o kahramanlardan biriydi Cennet Yiğit. 15 Temmuz'da FETÖ'nün cuntacıları tarafından bombalanan Özel Harekakat'ta görevinin başındaydı. Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit, arkadaşlarıyla birlikte şehit oldu. Küçük yaşlardan beri polis olmak isteyen Cennet Yiğit'in annesi Huriye Yiğit, canından çok sevdiği kızının meslek serüvenini ve o gece yaşadıklarını anlattı.