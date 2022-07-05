15 Temmuz şehidi Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit anısına

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 6. yılında, A Haber şehitlerimizin öyküsünü ekranlara getirmeye devam ediyor. O gece şehit düşen o kahramanlardan biriydi Cennet Yiğit. 15 Temmuz'da FETÖ'nün cuntacıları tarafından bombalanan Özel Harekakat'ta görevinin başındaydı. Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit, arkadaşlarıyla birlikte şehit oldu. Küçük yaşlardan beri polis olmak isteyen Cennet Yiğit'in annesi Huriye Yiğit, canından çok sevdiği kızının meslek serüvenini ve o gece yaşadıklarını anlattı.

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