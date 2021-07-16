15 Temmuz özel yayını - Bir gecede yazılan destan

A Haber’de yayınlanan 15 Temmuz Özel programınında FETÖ’nün Türkiye’nin geleceğini hedef alan 15 Temmuz 2016 yılındaki darbe girişiminin detayları ele alındı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ekranlara gelen programa 15 Temmuz şehitlerimizin aileleri ve alanında uzman isimler katıldı. Programda "Çanakkale'den 15 Temmuz'a, Bir gecede yazılan destan, 15 Temmuz: İhanet ve direniş, Millet meydanlarda demokrasi nöbeti" gibi konular işlendi.