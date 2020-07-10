15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yıl dönümüne sayılı günler kaldı... O gece Başkan Erdoğan'ın çağrısına kayıtsız kalmayarak FETÖ'cü darbecilere karşı göğsünü siper eden kahramanlardan biri de Mesut Yağan'dı. Yalnız da değildi sokakta; eşi, kardeşi ve babasıyla tanklara karşı en öndeydi. Mesut Yağan, Genelkurmay Başkanlığının önünde ikna ettiği darbecileri korurken şehit edildi. İşte o kahramnın anısına hazırladığımız özel portre haberimiz...