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15 Temmuz kahramanı şehit Mesut Yağan anısına (Portre Haber) - 10.07.2020

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Giriş: 10.07.2020 14:56
Güncelleme:10.07.2020 15:10
15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yıl dönümüne sayılı günler kaldı... O gece Başkan Erdoğan'ın çağrısına kayıtsız kalmayarak FETÖ'cü darbecilere karşı göğsünü siper eden kahramanlardan biri de Mesut Yağan'dı. Yalnız da değildi sokakta; eşi, kardeşi ve babasıyla tanklara karşı en öndeydi. Mesut Yağan, Genelkurmay Başkanlığının önünde ikna ettiği darbecileri korurken şehit edildi. İşte o kahramnın anısına hazırladığımız özel portre haberimiz...
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