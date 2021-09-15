Young Boys-Manchester United maçında Cristiano Ronaldo'nun şutu bayılttı

Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonun açılış maçında Young Boys ile Manchester United karşılaştı. Maç öncesi futbolcuların ısınma hareketleri yaptığı esnada Cristiano Ronaldo'nun çektiği şutun isabet ettiği güvenlik görevlisine isabet etti. Görevli kısa süreli baygınlık geçirirken, Ronaldo görevlinin başından ayrılmadı. İşte o anlar...