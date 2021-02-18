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Yerli otomobil TOGG'dan yeni haber! Heyecanlandıran paylaşım

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Giriş: 18.02.2021 12:04
Güncelleme:18.02.2021 12:13
Son dakika haberine göre Türkiye'nin heyecanla beklediği, yerli ve milli otomobil TOGG'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Türkiye'nin Otomobili TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda ''Gemlik Tesisimizin boyahane, enerji ve gövde binalarının alt yapı çalışmaları tamamlandı. Boyahane binası temelinin demir montajı başladı.'' ifadesine yer verildi.

Yerli otomobilin üretim tesisinde çalışmalar son sürat devam ediyor. TOGG'dan yapılan paylaşımda son duruma ilişkin bilgiler verildi.

Türkiye'nin otomobilinin üretileceği tesiste çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yaptığı paylaşımda Gemlik'te yapımına devam edilen tesiste zemin güçlendirme çalışmalarında son aşamaya gelindiği aktarıldı. Ayrıca boyahane binası temelinin demir montajına başlandığı bildirildi.

Söz konusu videolu paylaşım ''Gemlik Tesisimizin boyahane, enerji ve gövde binalarının alt yapı çalışmaları tamamlandı. Boyahane binası temelinin demir montajı başladı'' notuyla paylaşım yapıldı.

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