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Yerli otomobil için müthiş hazırlık! 250 bin tane kurulacak
Türkiye, yerli otomobilin 2022'de banttan inecek olmasının heyecanını yaşarken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da şarj istasyonları için çalışmalarına hız verdi. 2030'da 1 ilâ 2,5 milyon elektrikli aracın yollarda olacağı öngörülüyor. Her 10 araca 1 şarj istasyonu düşecek şekilde yaklaşık 250 bin şarj noktası oluşturulacak.