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Yerli otomobil için müthiş hazırlık! 250 bin tane kurulacak

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Giriş: 31.07.2020 15:57
Güncelleme:31.07.2020 15:57
Türkiye, yerli otomobilin 2022'de banttan inecek olmasının heyecanını yaşarken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da şarj istasyonları için çalışmalarına hız verdi. 2030'da 1 ilâ 2,5 milyon elektrikli aracın yollarda olacağı öngörülüyor. Her 10 araca 1 şarj istasyonu düşecek şekilde yaklaşık 250 bin şarj noktası oluşturulacak.
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