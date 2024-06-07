Yeni araç alacaklar dikkat

Otomotiv sektöründe yeni bir dönem başlıyor. AB ile uyum çerçevesinde 7 Temmuz itibarıyla araçlarda birçok güvenlik donanımı standart hale getiriliyor. Peki hangi donanımlar zorunlu olacak? Detayları A Haber muhabiri barış türel aktardı.