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Yeni araç alacaklar dikkat

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.06.2024 15:47
Otomotiv sektöründe yeni bir dönem başlıyor. AB ile uyum çerçevesinde 7 Temmuz itibarıyla araçlarda birçok güvenlik donanımı standart hale getiriliyor. Peki hangi donanımlar zorunlu olacak? Detayları A Haber muhabiri barış türel aktardı.
Yeni araç alacaklar dikkat
Yeni araç alacaklar dikkat
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