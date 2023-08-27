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Uzmanından ekspertiz tüyoları! Sahtekarlıkları nasıl anlarız? Düşürülen kilometre nasıl anlaşılır?

A Haber
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Giriş: 27.08.2023 09:24
İkinci el araç alırken ekspertize gitmek şart. Zira piyasa, sahtekarların uygun fiyata satılıyormuş gibi gösterdiği otomobillerle dolu. 2-3 aracın birleşiminden oluşanlar bile çok yaygın. Peki uzmanına danışmadan da bu dolandırıcılıkları anlamak mümkün mü? İşte cevabı...
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Uzmanından ekspertiz tüyoları! Sahtekarlıkları nasıl anlarız? Düşürülen kilometre nasıl anlaşılır?
Uzmanından ekspertiz tüyoları! Sahtekarlıkları nasıl anlarız? Düşürülen kilometre nasıl anlaşılır?
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