Uzmanından ekspertiz tüyoları! Sahtekarlıkları nasıl anlarız? Düşürülen kilometre nasıl anlaşılır?

İkinci el araç alırken ekspertize gitmek şart. Zira piyasa, sahtekarların uygun fiyata satılıyormuş gibi gösterdiği otomobillerle dolu. 2-3 aracın birleşiminden oluşanlar bile çok yaygın. Peki uzmanına danışmadan da bu dolandırıcılıkları anlamak mümkün mü? İşte cevabı...

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