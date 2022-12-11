Türkiye’nin otomobili TOGG Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde! Bakan Mustafa Varank Meclis’e TOGG ile geldi

Son dakika TOGG haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank TBMM’deki bütçe sunumuna TOGG ile geldi. Bakan Varank, “Türkiye’nin 60 yıllık heyecanı hayali gerçeğe dönüştü. Bütün izinlerimizi aldık geçici plakası dahil alındı bugün Meclis’imize TOGG ile geldik.” dedi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, duygusal anlar yaşadı gözyaşlarına hakim olamadı.

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