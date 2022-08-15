Türkiye’de yerli otomobil heyecanı! TOGG kamuflajlı ve 100 kilometre hızla ilerledi

Türkiye, yerli otomobil TOGG'u heyecanla beklerken yeni bir görüntü daha geldi. Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın direksiyona geçip test sürüşü yaptığı TOGG bu kez de Kuzey Marmara Otoyolu'nda kameralara takıldı. TOGG, ne zaman piyasaya sürülecek? Otomotiv sektörü uzmanı Mesut Bıyık, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN