"Türkiye’de nadir araçlardan" dediği otomobilini 145 bin liradan satışa çıkardı

Osmaniye’de oto galeri işletmecisi Ali Yılmaz, 88 bin kilometrede olan 2001 model Tofaş marka otomobilini “Türkiye’de nadir araçlardan” diyerek 145 bin liradan satışa çıkardı. Otomobilin satın alınıp kullanılacak bir araç olmadığını belirten Yılmaz, değer bilen, hevesi olan bir insana satmak istediklerini söyledi.