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Trafikte motosikletli olmak! Sürücülerin yaşadığı zorluklar

Trafikte motosikletli olmak! Sürücülerin yaşadığı zorluklar

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.08.2024 11:01
Her yıl binlerce motosiklet kazası yaşanıyor. Bunların pek çoğu da bazı otomobil sürücülerinin hatalarından kaynaklanıyor. Peki motosiklet sürücüleri, trafikte hangi sorunlarla karşılaşıyor? Ekibimiz trafiğe çıktı. Hem onlara mikrofon uzattı hem de motosikletli olmayı deneyimledi.
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Trafikte motosikletli olmak!
Trafikte motosikletli olmak!
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