31 Ağustos 2024, Cumartesi
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Trafikte motosikletli olmak! Sürücülerin yaşadığı zorluklar
Her yıl binlerce motosiklet kazası yaşanıyor. Bunların pek çoğu da bazı otomobil sürücülerinin hatalarından kaynaklanıyor. Peki motosiklet sürücüleri, trafikte hangi sorunlarla karşılaşıyor? Ekibimiz trafiğe çıktı. Hem onlara mikrofon uzattı hem de motosikletli olmayı deneyimledi.