Trafikte motosikletli olmak! Sürücülerin yaşadığı zorluklar

Her yıl binlerce motosiklet kazası yaşanıyor. Bunların pek çoğu da bazı otomobil sürücülerinin hatalarından kaynaklanıyor. Peki motosiklet sürücüleri, trafikte hangi sorunlarla karşılaşıyor? Ekibimiz trafiğe çıktı. Hem onlara mikrofon uzattı hem de motosikletli olmayı deneyimledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN