09 Aralık 2022, Cuma
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Trafik sigortasında yeni dönem! İyi sürücüye indirim, kötü sürücüye zam
Trafik sigortasında sistem değişti. İyi sürücülere indirim, kötü sürücülere zam uygulanacak. Trafik sigortasında fiyat kademelerine iki basamak daha eklendi. Çok riskli sürücülere zam, çok iyi sürücülere 50 indirim olacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Dada’nın konuğu olan sigorta uzmanı Turusan Bağcu anlattı.