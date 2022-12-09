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Trafik sigortasında yeni dönem! İyi sürücüye indirim, kötü sürücüye zam

A Haber
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Giriş: 09.12.2022 14:04
Trafik sigortasında sistem değişti. İyi sürücülere indirim, kötü sürücülere zam uygulanacak. Trafik sigortasında fiyat kademelerine iki basamak daha eklendi. Çok riskli sürücülere zam, çok iyi sürücülere 50 indirim olacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Dada’nın konuğu olan sigorta uzmanı Turusan Bağcu anlattı.
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