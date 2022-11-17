17 Kasım 2022, Perşembe
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Trafik sigortasında ödül – ceza dönemi! Kazasız sürücünün poliçesine yüzde 50 indirim
Trafik sigortalarında düzenlenen yeni poliçe sistemi ile fiyat kademelerine iki basamak daha eklenecek. 'Çok riskli sürücüler'e yüzde 200 zam yapılacak. 'Çok iyi sürücüler' ise yüzde 50 indirim alacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.